Tutto o niente: dalla volata Champions all'esclusione dall'Europa

30/04/2019 di FABRIZIO FERRERO

Finisse oggi, finisse così, il campionato emetterebbe verdetti a dir poco clamorosi . Insieme a Juve e Napoli in Champions ci sarebbero l’ Inter , e fin qui nulla di strano, ma soprattutto, a sorpresa, l’ Atalanta . In Europa League andrebbero Roma e Torino con i granata che, a pari punti con il Milan , grazie al 2-0 di domenica sera, sono in vantaggio negli scontri diretti sui rossoneri. Per la Lazio ci sarebbe ancora la chance Coppa Italia per ritagliarsi un posto in Europa League. I veri colpi di scena, quindi, se il campionato finisse oggi, sarebbero il Milan fuori da tutto, e l’Atalanta tra le grandi.

Ci sono però ancora 4 giornate da giocare e tutto può accadere. La squadra di Gasperini, tra l’altro anche in finale di Coppa Italia, con la vittoria sull’Udinese si è piazzata al quarto posto da sola con 59 punti, 3 in meno di un'Inter che per calendario e il vantaggio di 4 punti sul quinto posto della Roma, sembra quasi sicura almeno della quarta piazza che vale la Champions.



Dall’Atalanta quarta con 59 punti, alla Lazio ottava con 55, con in mezzo Roma, Torino e Milan, nulla invece è sicuro. Chiunque può sognare la Champions, agguantare l’Europa League o restare fuori da tutto. Per l’Atalanta sarà decisiva la sfida all’Olimpico di Roma contro la Lazio di domenica. Una sorta di anticipo della finale di Coppa Italia. In caso di successo la Dea taglierebbe definitivamente fuori la Lazio dalla corsa Champions e si lancerebbe verso il sogno. Genoa, Juventus e Sassuolo le altre avversarie.



Calendario simile per la Roma che rispetto all’Atalanta ha un solo avversario differente. Il Parma all’ultima giornata, per un percorso quindi più agevole che dovrebbe garantire ai giallorossi l’Europa League, magra consolazione, ma lasciare aperte anche possibilità per agguantare la Champions.



Torino e Milan sono appaiate a 56 punti, i granata sono in vantaggio negli scontri diretti ma hanno due partite toste. Il derby venerdì e la Lazio all’ultima giornata. Per il Milan invece calendario agevole, ma il morale sotto i tacchi non aiuterà di certo, mentre la Lazio, che ricordiamo ha sempre la carta Coppa Italia da giocare, sembra la squadra messa peggio per calendario e punti, ma lo spareggio di domenica con l’Atalanta potrebbe cambiare, e di molto, le carte in tavola.