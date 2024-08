© sportmediaset

Milano si svuota per Ferragosto, San Siro si riempie per il calcio. Ci sarà una splendida cornice di pubblico per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Di fronte, come l'anno scorso, Milan e Monza, le due società alle quali il Presidente ha regalato indimenticabili momenti di successo. Già 40mila i biglietti venduti, si va verso il tutto esaurito per i primi due anelli. La serata andrà in diretta su Canale 5 a partire dalle 20.35.