Tragedia in finale di Nations League: tifoso cade dagli spalti e muore

In un comunicato, l'Uefa ha sottolineato che i suoi pensieri sono rivolti alla famiglia in questo momento difficile. Nonostante l'impegno dei servizi di emergenza, la persona è deceduta poco dopo mezzanotte, ha dichiarato la federazione. "C'è stata un'emergenza medica alla Munich Arena e, nonostante gli sforzi medici per salvargli la vita, l'uomo è purtroppo deceduto alle 00:06. I nostri pensieri sono con i suoi cari in questo momento difficile"