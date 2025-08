Amichevoli, Nottingham Forest-Fiorentina termina senza reti. Traversa di Dodò

La Fiorentina di Stefano Pioli non è riuscita a trovare la prima vittoria nel giro di amichevoli in Inghilterra, ma contro il Nottingham Forest è arrivato un pareggio 0-0. Il tecnico si è affidato nuovamente al 3-4-2-1 con Gudmundsson alle spalle di Dzeko e Kean. Poco prima dell'intervallo proprio Kean ha avuto la chance per sbloccare il risultato, ma il portiere avversario l'ha neutralizzata, nella stessa azione Dodo ha colpito la traversa. Nella ripresa, al 15', il tecnico viola ha rivoluzionato come al solito la formazione con 9 cambi, fra seconde linee e giovani e proprio uno di loro, Braschi, ha avuto al 90' ha sfiorato il gol.