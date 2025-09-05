Torino, Ngonge: "Mi sento cresciuto, ho imparato l'aspetto tattico"

Cyril Ngonge, nuovo attaccante del Torino, ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport un'intervista in cui racconta i suoi ultimi anni nel campionato italiano: "Rispetto a quando ero al Verona sono cresciuto tanto sia come giocatore che come persona. Quando sono arrivato all'Hellas avevo una mentalità più olandese, giocavo a calcio e pensavo solo ad attaccare e fare gol. Da quel giorno ho acquisito la mentalità italiana, dell'essere rigoroso, del dover lavorare, dell'essere attento alla tattica che qua è importante. Mi sento molto cresciuto dal giorno del mio arrivo in Italia".