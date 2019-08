Trauma distorsivo al ginocchio sinistro per Simone Zaza, a rischio per la trasferta di Bergamo del Torino. E' la prima diagnosi, pubblicata sul sito della societa' granata, per l'infortunio occorso ieri sera all'attaccante nel finale del match di Europa League con il Wolverhampton, capolinea dell'avventura europea del Torino. "Nelle prossime ore - prosegue il comunicato della societa' - seguiranno ulteriori indagini e un consulto specialistico".