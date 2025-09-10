Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Torino, Cairo: "Obiettivo? Cominciamo a fare bene, poi vediamo"

10 Set 2025 - 13:34

"Se facciamo investimenti importanti come ho fatto, arricchendo la squadra, con un allenatore di qualità come Baroni, è perché l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno o degli anni precedenti". Lo afferma Urbano Cairo, presidente del Torino, aggiungendo che "dobbiamo cominciare a fare bene, a fare dei buoni risultati, poi vediamo" l'obiettivo di fine stagione. "Ora dobbiamo semplicemente lavorare come sta facendo l'allenatore per riuscire a estrarre il meglio da una squadra arricchita con 8 componenti, che hanno molto potenziale, che probabilmente sono arrivati in uno stato di forma parziale legato anche al fatto che sono arrivati dopo aver fatto pochi minuti lo scorso anno. Ma più il tempo passa più possono fare bene", spiega Cairo rispondendo ai giornalisti a margine della presentazione del 24esimo Premio Cairo a Milano.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

01:18
Konè, un valore aggiunto

Konè, un valore aggiunto

01:29
Sabato Fiorentina-Napoli

Sabato Fiorentina-Napoli

01:29
Yildiz punta l'Inter

Yildiz punta l'Inter

01:29
Juve-Inter con una novità

Juve-Inter con una novità

01:51
Sucic brucia le tappe

Sucic brucia le tappe

01:48
La Norvegia ne segna 11

La Norvegia ne segna 11

05:35
CLIP BACCAGLINI - UN PRESIDENTE IENA - LE IENE 2017 SRV

Baccaglini, una "Iena" presidente: "Mi tatuo il logo del Palermo"

04:28
INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

01:32
Un Pisa al...Cuadrado

Un Pisa al... Cuadrado

01:32
Da Krol a Beukema

Napoli olandese da Krol a Beukema

01:52
Milan: dilemma attacco

Milan: che dilemma l'attacco

01:54
DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

02:26
DICH ABODI DICH

Gattuso convince Abodi: "Rino ha la personalità giusta""

00:38
DICH MARIANUCCI POST MACEDONIA DICH

Marianucci dopo il gol: "Una vittoria molto pesante"

01:29
DICH BALDINI POST MACEDONIA DICH

Baldini: "Grande gruppo, andiamo avanti così"

I più visti di Calcio

Italia, Gattuso ci crede

Italia, Gattuso ci crede

SRV RULLO APPOGGIO POST ISRAELE-ITALIA 8/9 SRV

La ricetta di Gattuso: una valanga mondiale di gol

DICH ZIELINSKI POST POST FINLANDIA DICH

La carica di Zielinski: "Resto per vincere tutto con l'Inter"

Decisivo dalla panchina

Vlahovic, il subentrato che fa la differenza

SRV RULLO JUVE, VLAHOVIC E L'INTER (MUSICATO) 8/9 SRV

Vlahovic punta l'Inter: voglia di spaccare il derby"

DICH MODRIC POST CROAZIA-MONTENEGRO DICH

Modric esclusivo: "La nostra generazione è irripetibile"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:13
Bologna, stop per Pobega e Sulemana
13:40
Roma: si ferma Wesley, condizioni da valutare
13:34
Torino, Cairo: "Obiettivo? Cominciamo a fare bene, poi vediamo"
13:23
Abodi: "L'Italia di Gattuso ha dimostrato carattere nell'affrontare le difficoltà"
12:44
Juventus, David: "Qui ogni cosa deve essere fatta al top"