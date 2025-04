Torino, biglietti a 1€ contro il Venezia per "risarcire" i tifosi della gara rinviata

"Gli acquirenti del biglietto Torino - Udinese avranno la possibilità di acquistare Torino - Venezia, in programma venerdì 2 maggio alle ore 20.45, al prezzo simbolico di 1 euro". Lo comunica il Torino sul proprio sito dopo il rinvio a mercoledì 23 aprile (ore 18.30) del match tra i granata e l'Udinese dovuto alla morte di Papa Francesco. "Il Club è consapevole che questo rinvio possa aver causato disagi ad alcuni tifosi - si legge ancora - Pur non trattandosi di una decisione dipesa dal Torino FC, vogliamo comunque dimostrare la nostra gratitudine per il sostegno costante e appassionato dimostrato nel corso di questa stagione". Il Torino ricorda che quella col Venezia sarà "la partita che precede la commemorazione di Superga, come sempre un momento importante per tutto il mondo granata".