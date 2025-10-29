Logo SportMediaset

Calcio

Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera"

29 Ott 2025 - 23:47

Dopo il pareggio tra Bologna e Torino ha parlato Marco Baroni: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti a giocare contro una squadra che fa un calcio europeo veemente. Ci siamo calati nella gara con attenzione e compattezza. Nel primo tempo abbiamo fatto molti errori tecnici perché eravamo frettolosi, mentre nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera. Non è facile venire a giocare al Dall'Ara e fare risultato. Loro hanno calciato molto da fuori ed hanno crossato pochissimo. L'avevamo preparata così. Il Bologna è da due anni che con Italiano si sta consolidando con partite importanti. Noi siamo partiti con molti giocatori nuovi e dobbiamo crescere".

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

Sucic: "Ci servivano i 3 punti. Il gol merito del futsal"

Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Gilardino: "L'entusiasmo messo in campo col Milan dovremo rivederlo contro la Lazio"

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

Grosso: "Berardi sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni"

23:58
Chelsea, Garnacho: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"
23:47
Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera"
23:42
Fiorentina, Pradè: "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"
23:37
Vieira: "Sento ancora la fiducia? E' una domanda che non ha senso"
23:31
Nicola: "Felice della gara che abbiamo fatto. Ogni partita si torna in gioco"