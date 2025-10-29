Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera"

Dopo il pareggio tra Bologna e Torino ha parlato Marco Baroni: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti a giocare contro una squadra che fa un calcio europeo veemente. Ci siamo calati nella gara con attenzione e compattezza. Nel primo tempo abbiamo fatto molti errori tecnici perché eravamo frettolosi, mentre nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera. Non è facile venire a giocare al Dall'Ara e fare risultato. Loro hanno calciato molto da fuori ed hanno crossato pochissimo. L'avevamo preparata così. Il Bologna è da due anni che con Italiano si sta consolidando con partite importanti. Noi siamo partiti con molti giocatori nuovi e dobbiamo crescere".