Torino, Adams: "Svolta a Empoli, possiamo battere tutti"

"Dalla vittoria di Empoli (13 dicembre 2024, ndr) abbiamo iniziato ad avere più fiducia in noi stessi: abbiamo fatto punti contro le big come Milan e Juve, possiamo battere chiunque": lo dice l'attaccante del Torino, Ché Adams, facendo un primo bilancio della sua avventura sotto la Mole cominciata l'estate scorsa. "E' stato molto emozionante segnare il primo gol con il Toro sotto la curva, è stato bellissimo sentire la gente urlare il mio nome - ha aggiunto ricordando la rete realizzata all'Atalanta nella seconda giornata di campionato con la vittoria per 2-1 - ma quello più bello resta la rete da centrocampo ad Empoli: in quel momento ho pensato soltanto a calciare, sarà il più bello della mia carriera". Ormai in serie A ci sono tanti scozzesi, sui connazionali: "Prima di arrivare ho parlato con Ferguson del Bologna, poi mi sono confrontato con McTominay del Napoli - ha raccontato ai canali ufficiali della Lega Serie A - e abbiamo parlato anche della vita fuori dal campo". Infine, sul tecnico Vanoli: "So che ha giocato alcuni derby contro il Celtic quando era nei Rangers, mi piacerebbe portarlo un giorno a vedere una partita della mia Scozia" ha concluso Adams.