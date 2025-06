Tebas: "Il Mondiale per club è stato imposto alle Leghe"

"Questa coppa del mondo per Club è stato imposta alle leghe nazionali: una cosa che non condividiamo affatto. Rischiamo di essere costretti a cambiare il calendario del campionato e questo è quello che accade quando le cose vengono fatte senza alcun coordinamento con le competizioni nazionali". Lo ha detto il presidente della Liga, Javier Tebas, ospite dell'evento 'Dove sta andando il calcio?', organizzato a Bruxelles dall'eurodeputata del Movimento cinque Stelle Carolina Morace. "Rischiamo di dover modificare alcune partite perché c'è un'altra competizione che hanno inserito senza la nostra autorizzazione e questo danneggia il nostro campionato. Vi ricordo infine che il contratto collettivo in Spagna, dove abbiamo un sindacato, prevede tre settimane di vacanza per i giocatori. E ovviamente - ha concluso - noi rispetteremo l'accordo".