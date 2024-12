Tassotti: "Al Milan non c'è un solo colpevole, sentito poco voce società"

"Bisogna un po' abituarsi a queste nuove realtà, le proprietà di un tempo non ci sono più. Chi come me ha 60 anni, fa un po' di fatica ad accettare. Fino all'anno scorso il Milan giocava un gran bel calcio. I Quattro anni con Pioli sono stati positivi: quando il Milan giocava bene, era un piacere vederlo. Per ora quel Milan non si vede. Credo sia giusto che Fonseca non faccia sconti, è dovere dell'allenatore però recuperare certi giocatori, anche se attraverso esclusioni che fanno rumore. Con Leao è riuscita la cosa, con Theo stiamo a vedere. Non c'è solo un colpevole, se le cose vanno così. Quello di Fonseca è stato un inizio travagliato, ci sono state situazioni strane, in cui si è assunto responsabilità forti. Abbiamo sentito poco la voce della società". Così l'ex rossonero Mauro Tassotti, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Radio1 Rai, analizzando il difficile momento che sta attraversando il Milan, reduce dal pareggio senza reti contro il Genoa.