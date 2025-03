Tardelli e Falcao a New York per Change The World Model United Nations

Claudio Corbino, Presidente di Associazione Diplomatici e Founder della Change the World Academy, sottolinea così l'importanza dell'evento: "Chi meglio dei più giovani tra noi può costruire un futuro più luminoso? La democrazia e il dialogo tra le persone ci ispirano. La pace e lo sviluppo sostenibile sono le nostre stelle guida. L'educazione è il nostro presente e il nostro futuro. Alla Change the World Academy, l'impatto del nostro lavoro è vivo e tangibile: durante e dopo i nostri eventi, vediamo la gioia collettiva brillare negli occhi dei nostri delegati e l'orgoglio indescrivibile che si irradia dai nostri studenti. I giovani non sono solo spettatori del mondo che cambia, ma protagonisti attivi della storia. Oggi, più che mai, la complessità e le tensioni del panorama internazionale rendono urgente un cambio di passo. Il mondo ha bisogno di nuovi leader capaci di affrontare le sfide globali con consapevolezza e determinazione. E chi, se non le nuove generazioni, può farsi portavoce di un cambiamento autentico? Il nostro obiettivo è dar loro strumenti concreti per comprendere e incidere sulle dinamiche globali, rafforzando il dialogo e il confronto. Perché in un contesto così delicato, educare alla responsabilità e alla cooperazione non è solo una scelta, ma una necessità. Loro sono i World Changers, e noi siamo l'Academy dedicata a prepararli e sostenerli nella costruzione di un mondo migliore".