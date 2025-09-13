Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tajani: "Napoli rivincerà scudetto'. Dalla platea: "Non si dice!"

13 Set 2025 - 08:00

Passaggio 'calcistico' nel discorso del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto oggi alla sessione istituzionale della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli addetti agricoli, nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. Parlando dello sport, e del calcio in particolare, e dei suoi collegamenti con la scienza, Tajani si è concesso un pronostico: "Credo che il Napoli rivincerà lo scudetto anche quest'anno". Dalla platea è partito un applauso ma c'è anche stato chi ha fatto notare al ministro che "non si dice", tra le risate dei presenti. "Eh no - ha aggiunto Tajani - si dice, si dice. Non bisogna essere scaramantici, ma fare un'analisi obiettiva". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:47
Domani Fiorentina-Napoli

Domani Fiorentina-Napoli

02:14
DICH PIOLI FIORENTINA pre Napoli 12/9 DICH

Pioli: "Non esistono squadre imbattibili, possiamo giocarcela”

01:22
DICH CUESTA PARMA pre Cagliari 12/9 DICH

Parma, Cuesta: "Sfida salvezza? No, è una partita come tante altre"

00:57
MCH ONANA IN TURCHIA MCH

L'arrivo di Onana in Turchia

00:32
DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

01:25
DICH 2 CONTE pre fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Per noi sarà l'anno più complesso"

01:51
DICH 1 CONTE NAPOLI pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Inseriremo i nuovi, ci vorrà pazienza"

01:12
DICH CHIVU 2 pre Juve 12/9 DICH

Chivu:""Non sono qui per stravolgere tutto"

01:22
DICH 1 CHIVU INTER pre Juve 12/9 DICH

Chivu: "Akanji-Pavard? Non importa come, è importante... averlo fatto"

01:29
DICH TUDOR JUVENTUS su attacco 12/9 DICH

Tudor:""Openda può partire dal 1'"

01:09
DICH TUDOR JUVENTUS pre Inter 12/9 DICH

Tudor: "In attacco devo sfruttare al massimo la rosa e le qualità che ho"

01:33
Serie A povera di gol

Serie A povera di gol

01:15
Lecce, parla Ramadani

Lecce, parla Ramadani

01:29
Il ritorno di Lookman

Il ritorno di Lookman

01:57
Donnarumma al City

Donnarumma al City

01:47
Domani Fiorentina-Napoli

Domani Fiorentina-Napoli

I più visti di Calcio

Palermo, trovato morto l'ex presidente Paul Baccaglini: ipotesi suicidio per l'ex Iena

DICH LEAO

Leao: "E' una lesione per cui non si possono prendere rischi"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

INTERVISTA BACCAGLINI - PRESIDENTE PALERMO - 24/03/2017 SRV

Baccaglini, l'intervista del 2017: "Il mito di Buffon e il mio Palermo"

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

DICH SUCIC DICH OK

Sucic: "Cresciuto con Modric, Brozovic e Rakitic come idoli"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:00
Tajani: "Napoli rivincerà scudetto'. Dalla platea: "Non si dice!"
23:24
Bundesliga: Eintracht ko, prima vittoria per il Leverkusen
23:21
Liga: Siviglia-Elche 2-2, a segno l'ex Milan André Silva
23:14
Campobasso FC protagonista ad Adweek House a New York
22:19
Udinese: Bayo salta il Pisa