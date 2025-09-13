Tajani: "Napoli rivincerà scudetto'. Dalla platea: "Non si dice!"

Passaggio 'calcistico' nel discorso del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto oggi alla sessione istituzionale della Conferenza degli addetti scientifici e spaziali e degli addetti agricoli, nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli. Parlando dello sport, e del calcio in particolare, e dei suoi collegamenti con la scienza, Tajani si è concesso un pronostico: "Credo che il Napoli rivincerà lo scudetto anche quest'anno". Dalla platea è partito un applauso ma c'è anche stato chi ha fatto notare al ministro che "non si dice", tra le risate dei presenti. "Eh no - ha aggiunto Tajani - si dice, si dice. Non bisogna essere scaramantici, ma fare un'analisi obiettiva".