Superlega, la rivincita di Agnelli citando gli U2: "Fino alla fine... love football"

© Getty Images

"Fino alla fine". Seguito da un pezzo di testo di una canzone degli U2, 'Where The Streets Have No Name'. E infine "love football". Così Andrea Agnelli ha voluto commentare su Twitter la sentenza della Corte di giustizia europea sulla Superlega. La canzone del gruppo irlandese è un richiamo al senso di libertà: "Voglio correre, voglio nascondermi, voglio abbattere i muri che mi trattengono...". L'ex presidente della Juventus è stato uno dei promotori del progetto Superlega dall'aprile 2021 insieme a Real Madrid e Barcellona. "Il monopolio della UEFA deve essere spezzato per dare ai club un futuro finanziariamente stabile. Un futuro in cui i club non cadano nel caso non si qualificano una volta per le competizioni europee. Questo è un problema per qualsiasi club. Con una tale incertezza, non è possibile come club prendere decisioni a lungo termine sostenibili e sane. Ecco perché sono favorevole a un sistema di campionati nel calcio europeo di vertice, con maggiori opportunità finanziarie e sportive per ogni club", aveva detto dopo il suo addio alla Juve in un'intervista al quotidiano olandese 'de Telegraaf'.