Napoli, Zerbin da record: doppietta più veloce in Supercoppa Italiana

napoli

Entra in campo e segna (infortunandosi) dopo quattro minuti, rientra in campo dopo le cure dei medici e sigla la personale doppietta da record

Alessio Zerbin ha vissuto una serata incredibile in Supercoppa Italiana: entrato in campo all'80' al posto di Mazzocchi, quattro minuti dopo ha segnato il gol (il suo primo con la maglia azzurra) del 2-0 del Napoli sulla Fiorentina preoccupando un po' tutti visto che, sullo slancio, ha sbattuto con la testa sul palo. Uscito dal campo per essere medicato, è rientrato giusto in tempo per ricevere il pallone del 3-0, siglato con un bel diagonale. Per l'attaccante classe 1999 una doppietta in 3 minuti che vale un record: è la più veloce della storia della Supercoppa Italiana, battuto Claudio Lopez (Lazio, due gol in 5' nel 2000 contro l'Inter).

A fine partita a Zerbin è stato consegnato il premio di man of the match come miglior giocatore della partita.

ZERBIN: "DIFFICILE IMMAGINARE DI MEGLIO"

Alessio Zerbin è stato protagonista con la doppietta in semifinale di Supercoppa italiana contro la Fiorentina: "Bellissima e inaspettata soddisfazione, ma sono sempre a disposizione per la squadra e il mister. Bisogna sempre dare tutto in allenamento e quando entri in campo, questo credo sia un bel premio. Sono i miei primi gol col Napoli e immaginare di meglio è difficile, ma siamo solo a metà dell'opera". Il secondo gol è arrivato dopo una botta in testa e una cavalcata di quaranta metri: "Quando arrivi lì al limite provi il tiro, non ci pensi molto, forse la botta presa mi ha dato una bella sveglia; ho tirato sperando che entrasse in porta".