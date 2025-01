Senza Leao ma con Pulisic e il 4-3-3: il primo Milan di Conceiçao

In avanti, dunque, niente trequartisti a supporto di Morata, ci sarà un vero e proprio tridente offensivo. A destra lo spagnolo sarà sostenuto da Pulisic, pienamente ristabilito dopo l'infortunio, mentre a sinistra non ci sarà Rafael Leao che non recupera dal problema accusato a Verona e punta alla finale, se i rossoneri batteranno la Juve, oppure al match col Cagliari dell'undici gennaio. Al suo posto Jimenez, visto che in difesa a sinistra ci sarà regolarmente Theo Hernandez. Nessuna sorpresa in difesa con la coppia Gabbia-Thiaw e Tomori, coinvolto dalle voci di mercato, ancora in panchina. Tutte indicazioni da confermare, ovviamente, dopo l'ultimo alllenamento.