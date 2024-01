Supercoppa italiana, stasera Napoli-Inter su Canale 5

SUPERCOPPA ITALIANA

La squadra di Inzaghi e quella di Mazzarri in campo a Riad per la finale, sugli spalti una parata di stelle, in palio il primo trofeo stagionale

Napoli-Inter (calcio d'inizio stasera alle 20:00 in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity) è la finale della Supercoppa italiana, la vetrina del nostro calcio d'esportazione, e mette in palio il primo trofeo stagionale. Si gioca sul campo dell'Al-Awwal Park di Riad in Arabia Saudita davanti a 25mila spettatori (tutto esaurito) tra cui ci saranno anche il ct dell'Italia, Spalletti, e alcune leggende del nostro calcio come Vieri, Brocchi, Candela e Ferrara oltre a diversi campioni del mondo nel 2006: Cannavaro, Del Piero, Materazzi, Toni e Zambrotta.

Una finale già scritta? L'Inter ha venti punti in più del Napoli in classifica, ha segnato diciannove gol in più e ne ha subiti quindici in meno. Nella partita di andata in campionato al Maradona la squadra di Inzaghi ha vinto nettamente 3-0 (sia pure in contropiede, come ha ricordato Mazzarri) e sembra ovviamente la favorita, ma le finali si vincono o si perdono e in 90' può succedere di tutto.

Qui Inter - Con Cuadrado unico indisponibile Inzaghi deve fare i conti con l'affaticamento di Bastoni, che dovrebbe essere sostituito da De Vrij. Per il resto sarà la stessa squadra che ha travolto la Lazio, una macchina che anche contro i biancocelesti è sembrata quasi perfetta.

Qui Napoli - Ancora senza Meret, Natan, Olivera, Anguissa, Osimhen e il neoacquisto Traorè ("ha bisogno di un po' di preparazione") Walter Mazzarri, che sogna di portarsi a casa quella Supercoppa sfumata a Pechino dodici anni fa nonché il trofeo che salverebbe la stagione azzurra. Per farlo il tecnico confermerà il ritorno al passato e al 3-4-2-1 visto contro la Fiorentina, in panchina pronto a subentrare anche il neo acquisto Ngonge.

Probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

