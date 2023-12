Supercoppa italiana, definito il calendario della prima "Final 4"

IN ARABIA E SU CANALE 5

Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio saranno le semifinali del 18 e 19 gennaio, la finale è prevista lunedì 22. Le rispettive sfide di campionato posticipate tra febbraio e marzo

La Supercoppa italiana, quella del nuovo formato a quattro squadre, ha definito il suo calendario. Dopo una serie di cambi di data, con relativi spostamenti delle partite di campionato per le formazioni impegnate, la Lega ha deciso quando si giocherà: la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina è in programma per giovedì 18 gennaio, mentre la seconda tra Inter e Lazio andrà in scena il giorno dopo, venerdì 19. La finale è invece prevista per lunedì 22 gennaio. Come noto, si giocherà tra Riad e Gedda, in Arabia Saudita, con tutte le gare in onda in diretta in prima serata su Canale 5. L'ufficializzazione del programma è attesa a ore dal Consiglio di Lega.

Vedi anche Serie A Serie A: Supercoppa a fine gennaio, anticipi e posticipi della 19.a giornata Cambia, ovviamente, anche il calendario di Serie A, che in quel fine settimana prevedeva le partite della 21. giornata. Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina recupereranno le rispettive partite di campionato tra febbraio e marzo in base ai rispettivi sorteggi e impegni di Champions e Conference League. La definizione finale è arrivata nel corso della missione a Riad di Andrea Butti, responsabile delle competizioni per la Lega di Serie A, insieme ai rappresentanti dei quattro club impegnati.

La spedizione italiana ha dovuto convincere gli arabi, che pagheranno 23 milioni di euro in premi (7 per la vincitrice), a non posticipare ulteriormente la data dell'evento nonostante nel paese saudita gli appuntamenti sportivi di alto livello rischino di sovrapporsi.