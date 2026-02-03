Inter, Zanetti tedoforo speciale: ha portato la fiamma olimpica a Cernobbio. FOTO

© inter.it
Nei prossimi giorni sarà protagonista come tedoforo anche l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu
Giornata speciale per l’Inter e per Javier Zanetti, protagonista martedì 3 febbraio come tedoforo della Fiamma Olimpica. Il Vice President nerazzurro ha preso parte alla 58ª tappa del lungo viaggio della Fiamma, che si concluderà il 6 febbraio a Milano con la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
La tappa di giornata si è chiusa sul Lago di Como, con l’accensione del braciere olimpico in Piazza Cavour. Zanetti ha portato la Fiamma Olimpica a Cernobbio, prima che la fiaccola venisse imbarcata sullo storico battello Patria, proseguendo il suo percorso sul lungolago comasco.
Intervistato da Sky Sport, Zanetti ha parlato così: "Grande emozione per ciò che rappresenta e i valori dello spirito olimpico. Sono gli stessi valori che condivido io, lo sport che tutti vogliamo è questo”. Poi sull’Inter: "Somiglianze col campionato della seconda stella? Speriamo, stiamo facendo bene, mancano tante partite importanti ma Cristian e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro”. Quindi sul petardo su Audero a Cremona: "Dispiace tantissimo a me e a tutte le persone che vogliono un altro tipo di sport. Purtroppo è successo, dobbiamo guardare avanti ma non dobbiamo dimenticare".