Inter, Zanetti tedoforo speciale: ha portato la fiamma olimpica a Cernobbio. FOTO

Intervistato da Sky Sport, Zanetti ha parlato così: "Grande emozione per ciò che rappresenta e i valori dello spirito olimpico. Sono gli stessi valori che condivido io, lo sport che tutti vogliamo è questo”. Poi sull’Inter: "Somiglianze col campionato della seconda stella? Speriamo, stiamo facendo bene, mancano tante partite importanti ma Cristian e i ragazzi stanno facendo un grandissimo lavoro”. Quindi sul petardo su Audero a Cremona: "Dispiace tantissimo a me e a tutte le persone che vogliono un altro tipo di sport. Purtroppo è successo, dobbiamo guardare avanti ma non dobbiamo dimenticare".