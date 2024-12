Niente turnover in Supercoppa: Inzaghi ha già chiara l'Inter anti-Atalanta

Al netto delle indicazioni che arriveranno dall'allenamento odierno alla Pinetina e da quelli di martedì e mercoledì in Arabia Saudita, l'Inter che va a caccia della sua quarta finale consecutiva sarà infatti quella dei "titolarissimi". Contro l'Atalanta mister Inzaghi si affiderà quindi a Sommer tra i pali, Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco sulle fasce e a centrocampo e a Lautaro e Thuram in attacco. Fatta eccezione per il reparto difensivo - ancora assenti Acerbi e Pavard, torna a disposizione il solo Darmian - in mezzo al campo e in avanti le possibilità di scelta sono al completo: ci sarà spazio per cambi e avvicendamenti, dunque, ma le idee sull'unici iniziale sono già chiare e definite.