Milan, Kalulu rischia la panchina: pronto Kjaer

Archiviata l’amara prova di Lecce, in cui sono andati persi altri due punti fondamentali in ottica scudetto, Stefano Pioli prepara la finale di Supercoppa italiana contro l’Inter in programma a Riyad (in diretta esclusiva alle 20 su Canale 5) con qualche dubbio di formazione derivante anche dalla trasferta del Via del Mare. Rischia infatti il posto da titolare Pierre Kalulu, tra i peggiori in Puglia, che potrebbe essere sostituito al fianco di Tomori da Simon Kjaer, che non gioca titolare dallo 0-0 contro la Cremonese dell’8 novembre ma è ormai pienamente recuperato dopo i guai post Qatar.