Inter: Lukaku vede la panchina col Milan, Brozovic e Handanovic non ce la fanno

© Getty Images

Discrete notizie per Lukaku, decisamente meno buone per Brozovic e Handanovic. L'allenamento odierno dell'Inter a Riyad in vista della Supercoppa Italiana contro il Milan di mercoledì sera al King Fahd International Stadium, ha confermato che l'attaccante belga può sperare nella convocazione, per partire dalla panchina, mentre per il regista croato e il portiere sloveno le possibilità sono invece minime, se non nulle. L'allenamento guidato da Simone Inzaghi ha visto infatti tutti i giocatori in gruppo a eccezione proprio di Brozovic e Handanovic, a questo punto sostanzialmente non recuperabili per il derby. Prima parte con i compagni invece per Lukaku, protagonista poi di una seconda parte più intensa incentrata sul lavoro individuale. Decisiva a questo punto la rifinitura di domani, ma l'allenatore nerazzurro confida di poter avere con sé l'attaccante belga, da utilizzare a partita in corso. L'attacco titolare sarà infatti composto da Lautaro e Dzeko.