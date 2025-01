Le pagelle di Piantanida: Theo ascolta Olly, Leao cult come Paola Perego e Andreotti

TAREMI 7,5

Quindi signor Mehdi, così lei da piccolo aveva il sogno di diventare un detective e ci vorrebbe far credere che la frase “è un attaccante fantastico, intelligente, cinico, rapido, capace di buttarla in rete in ogni modo” l’avrebbe pronunciata Sergio Conceicao, l’attuale allenatore del Milan? Bisogna dire che come centravanti le è andata benone, come detective l’avrebbero presa all’FBI.