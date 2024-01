Lazio, Lotito con la squadra a Riad: "Mou via? Non mi interessano i problemi degli altri"

© Getty Images

"Mourinho esonerato? Non mi interesso dei problemi degli altri, non commento cose che non mi riguardano e non conosco, spero che non lo facciano gli altri con me. Ognuno sa quello che succede in casa sua, purtroppo non tutti hanno lo stesso buon gusto…". All'Adnkronos il presidente della Lazio Claudio Lotito evita commenti sul ribaltone sulla panchina dei rivali della Roma. Il numero uno biancoceleste è partito poco dopo mezzogiorno con la squadra dall'aeroporto di Fiumicino per Riad dove venerdì sera ore 20 italiane giocherà la semifinale della Supercoppa italiana contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi (diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it)