Lazio, Immobile ammette: "I club arabi mi hanno cercato"

LA CONFERMA

L'attaccante biancoceleste in conferenza a Riad alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Ho cercato di essere più limpido e onesto possibile"

"L'Arabia in futuro? È un campionato in crescita, anche le infrastrutture sono migliorate. Tutti stanno puntando gli occhi sull'Arabia, sono convinti che ci sarà un campionato importante. In passato ho avuto degli avvicinamenti, poi però non si è fatto più niente". Ciro Immobile conferma di aver avuto offerte da club arabi. "Ho cercato di essere più limpido e onesto possibile con me stesso e con gli altri - ha detto l'attaccante della Lazio nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro l'Inter a Riad - Ho deciso di rimanere alla Lazio e di portare avanti un progetto di crescita della squadra e del club".

Poi sulla sfida contro l'Inter: "Sentiamo il peso della partita, il trofeo con due finali nel giro di tre giorni - ha detto ancora Immobile - Abbiamo poco tempo per preparare le partite. Siamo orgogliosi del percorso, siamo contenti di essere arrivati fino a qui. Come mi sento? Mi manca un po' il ritmo gara, è stato importante giocare 15 minuti col Lecce per ritrovare confidenza con il campo. La squadra si è allenata poco e quindi non ho avuto la possibilità di fare tante sedute. Mi sono allenato per essere al massimo per questa partita. La partita di un mese fa contro l'Inter è stata un buon banco di prova per noi. Non siamo riusciti a finalizzare la mole di gioco, c'è da fare meglio". Un pensiero al derby di Coppa Italia: "L'ho vissuto male, in uno stanzino all'Olimpico per stare con i miei compagni, per noi era importante passare il turno e dare continuità al lavoro che stiamo facendo in campionato. Finita la partita ho chiesto di dimenticarlo e di pensare al campionato. Quello che ci è mancato è questo, ripensare a vittorie e sconfitte anziché alla prossima partita".