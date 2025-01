Juventus, Thiago Motta: "E' una sconfitta importante, il Milan ci ha battuto facendo poco"

Primo obiettivo stagionale mancato per Thiago Motta, che vede la sua Juventus ribaltata dal Milan nella semifinale di Supercoppa italiana. Una sconfitta beffarda e dolorosa, con alcuni cambi di formazione che ancora un volta non hanno convinto. Alla fine, però, il tecnico bianconero non nasconde la delusione per come è finita. "Non possiamo essere contenti per quello che abbiamo fatto nel primo tempo e anche nella ripresa. Abbiamo avuto delle occasioni e non le abbiamo sfruttate. Abbiamo subito due gol nonostante il Milan abbia fatto poco. Dovevamo chiuderla e vincerla. Vlahovic e Mbangula? Scelte fatte per il bene della squadra e del risultato, poi gli altri giudicano. Sì, è una sconfitta importante, avevamo grandi possibilità di passare e di giocare la finale. Dispiace", ha detto a Sportmediaset.