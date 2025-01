Inter, Thuram sempre più lontano dalla finale: Taremi in pole per sostituirlo ma Correa scalpita

A quel punto la sua assenza nel derby di Riad sarà scontata, tenendo anche conto del tour de force che attende l'Inter al ritorno dall’Arabia Saudita, con quattro partite in dieci giorni tra campionato (a Venezia e a San Siro contro Bologna ed Empoli) e Champions League (la trasferta del 22 gennaio sul campo dello Sparta Praga). Chi al suo posto in attacco al fianco di Lautaro Martinez in caso di sua assenza. Il favorito sembrava Taremi - entrato al posto di Thuram contro l'Atalanta - ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Correa.

Nessun problema per Bastoni, uscito affaticato nel secondo tempo contro l'Atalanta e sostituito da Carlos Augusto: il difensore ha già recuperato e nel derby sarà regolamente al suo posto nel reparto arretrato.