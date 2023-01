Inter, Inzaghi: "Un piacere vedere una squadra giocare così"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro ha commentato la Supercoppa italiana vinta, per lui la quarta: "Siamo stati perfetti"

L'Inter di Inzaghi ha vinto la Supercoppa italiana battendo 3-0 il Milan a Riyad: "Siamo stati bravissimi a interpretare una partita perfetta, siamo stati sempre lucidi e compatti - ha commentato il tecnico dell'Inter a fine partita -. Da allenatore è un piacere vedere una squadra giocare così. Ora ci godiamo questo trofeo che era il secondo obiettivo stagionale, ma vincere una finale così contro il Milan è sempre bello".

Per Inzaghi è il quarto trionfo in Supercoppa italiana in altrettante finali giocate (due con la Lazio e due con l'Inter), eguagliando Marcello Lippi e Fabio Capello come tecnici più vincente nella competizione: "Fa piacere aver vinto una coppa così in questo modo contro un avversario di assoluto valore, ora è giusto festeggiare perché è una grande soddisfazione".

"Serate così siamo abituati ad averne perchè anche l'anno scorso le abbiamo avute. Questa sera c'era qualcosa in più perché la finale era un derby e grazie ai ragazzi abbiamo invertito un trend negativo. In questo anno e mezzo sono super orgoglioso di me, del mio staff e dei ragazzi".

L'Inter ha dominato la sfida contro il Milan: "Siamo stati squadra per tutta la partita, stando concentrati e determinati. Questo è il modo di affrontare una finale, siamo venuti qua a giocarcela nel modo migliore. Dal primo all'ultimo tutti i miei giocatori hanno fatto bene, anche chi è entrato. Siamo qui per vincere trofei, ascoltiamo i complimenti ma guardiamo già avanti".