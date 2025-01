Inter, Dumfries: "Sì, possiamo vincere tutto". Bastoni: "Milan o Juve? Voglia di rivalsa con entrambe"

Non poteva che essere lui l'MVP di Inter-Atalanta. È Denzel Dumfries a ricevere il premio di 'Player of the match' della prima semifinale di Supercoppa italiana grazie alla doppietta che ha regalato la finale ai nerazzurri di Simone Inzaghi. "Sono contento per i gol, ma soprattutto per la vittoria - ha detto l'olandese a Supercoppa italiana live su Canale 5 - Sono felice per aver dato il contributo alla vittoria del gruppo. Se possiamo vincere tutto quest'anno? Sì, stiamo giocando bene, siamo concentrati a fare bene ogni gara, dobbiamo continuare così e pensare di partita in partita. Chi preferisci tra Juventus e Milan? "Non ho preferenze, perché ogni partita è difficile. "Juve o Milan? Non lo so ma con entrambe non abbiamo fatto buone partite. Quindi avremo grande voglia di rivalsa con entrambe", ha detto Alessandro Bastoni. "Non so veramente cosa dire a Dumfries, ha fatto due gol veramente clamorosi", le parole di Bisseck sulle prodezze del compagno di squadra.