Supercoppa Italiana: chi la vince guadagna 8 milioni

Quanto vale vincere la Supercoppa Italiana? Presto detto: dei 23 milioni di euro che il ministero dello Sport saudita ha garantito alla Lega Serie A, 16,2 verranno ripartiti tra le quattro squadre che si contendono il trofeo (Inter, Atalanta, Juventus e Milan). Alle due semifinaliste sconfitte andranno 1,6 milioni a testa, alla finalista perdente 5 milioni (ai 3,4 milioni per il conseguimento della finale vanno aggiunti 1,6 milioni come premio di consolazione), alla vincitrice invece ben 8 milioni (ai 3,4 della semifinale vinta si sommano i 4,6 come premio per la vittoria finale).