Striscia, Raje torna da Vessicchio e lui la provoca: "Vuoi venire a letto con me?"

01/04/2019

Rajae Bezzaz è tornata da Sergio Vessicchio, il giornalista che durante la telecronaca della partita di calcio Agropoli-Sant'Agnello aveva offeso l'assistente arbitrale Annalisa Moccia. L'inviata di Striscia la Notizia è andata ad Agropoli per chiedere spiegazioni su un suo articolo in cui, parlando di quattro ragazze, scriveva: "Si ripete la storia dei calciatori e le porno fans di Agropoli che vede le vogliose ragazze sfogare i loro pruriti con i calciatori della prima squadra. Sono ragazze che vanno con tutti, prostitute di basso profilo non donne di classe".