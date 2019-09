Straordinari per San Siro: 6 partite in 18 giorni!

Altro che pensione. San Siro mantiene il suo fascino e si prepara agli straordinari. Perché dopo la pausa per le nazionali, tra campionato e Champions League lo stadio milanese ospiterà nei prossimi 18 giorni 6 partite, 3 nello spazio di una settimana. Si inizia sabato 14 settembre con l'anticipo delle 20.45 tra Inter e Udinese, si prosegue, 3 giorni dopo, con il primo impegno europeo dei nerazzurri contro lo Slavia Praga e si finisce il 21 con il derby della Madonnina. Stracittadina che registra già 60mila biglietti venduti, per un tutto esaurito ridotto, nel senso che resteranno vuoti 2.400 posti, quelli occupati dai teloni sistemati al terzo anello, in curva Nord e in curva Sud, perché ritenuti inagibili dal comitato sicurezza dello stadio a causa delle vibrazioni.