Stoccarda-Psg: 59 tifosi francesi in custodia

Cinquantanove tifosi francesi arrivati a Stoccarda per la sfida di Champions League in programma questa sera con il Psg (fischio d'inizio alle 21) sono stati arrestati e verranno tenuti in custodia fino a domattina. Lo ha annunciato la polizia locale. "Ultrà francesi e tedeschi di entrambe le squadre erano intenzionati a scontrarsi fuori dallo stadio", hanno sottolineato le autorità tedesche, rivelando che anche tifosi del Saint-Etienne sono arrivati in Germania per supportare gli ultrà dello Stoccarda. Per evitare possibili tensioni la polizia tedesca, coadiuvata da quella parigina, ha effettuato controlli mirati in stazione e negli hotel della città a partire da ieri. Un giudice ha imposto la custodia cautelare nei confronti di 59 tifosi "per evitare eccessi fino alla fine della partita". Al tempo stesso 47 tifosi della squadra locale, che hanno tentato di seguire gli ultrà francesi, sono stati banditi dal centro città e dal quartiere Bad Cannstatt, dove si trova il Neckardstadion in cui si svolgerà il match.