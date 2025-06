Stadio Genova, Salis: "È un bene della città e tale deve rimanere"

"Procediamo nelle fasi più avanzate della candidatura di Genova a Euro 2032. Oggi pomeriggio abbiamo avuto un'interessante interlocuzione con Genoa Cfc e Uc Sampdoria, con cui valuteremo a brevissimo, nelle prossime settimane, quale sarà la natura dello stadio. In campagna elettorale ho espresso chiaramente la mia posizione, che è quella della nostra coalizione progressista: lo stadio è un bene della città e deve rimanere nella sua massima disponibilità. Valutiamo, ovviamente, come nel resto d'Italia anche la possibilità che lo stadio possa essere, anche, delle due squadre della città. Confermiamo che per noi non esiste una terza opzione: manteniamo lo stesso punto di vista della campagna elettorale. Abbiamo un dialogo possibilista su tutti i temi. Oggi l'urgenza era mandare avanti la candidatura: nelle prossime settimane ci rivedremo per definire i particolari del nuovo stadio". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis al termine dell'incontro di oggi pomeriggio nell'ufficio di Palazzo Tursi con l'amministratore delegato del Genoa cfc Andres Blazquez e con il presidente dell'Uc Sampdoria Matteo Manfredi, accompagnati dalle rispettive delegazioni.