Percassi: "Juric darà continuità al lavoro dell'Atalanta"

"È stato scelto Ivan Juric perché vogliamo dare continuità al lavoro fatto in questi anni". Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, spiega così la scelta di Ivan Juric per succedere in panchina a Gian Piero Gasperini. "Il suo entusiasmo da grande lavoratore è da Atalanta, Juric m'è piaciuto fin dal primo momento che l'ho incontrato - ha spiegato il dirigente -. Già stamattina ha iniziato a programmare la nuova stagione. Siamo una grande famiglia e siamo felicissimi della scelta fatta tutti insieme. Buon lavoro a lui e forza Atalanta".