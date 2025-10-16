Stadio di Milano, Malagò: "Noi spettatori, ma su San Siro la scelta è giusta"

"Canto del cigno è un termine, se vuoi, un po' triste, però è comunque qualcosa che sottolinea quella che è stata la sua meravigliosa storia come impianto". Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò in occasione della presentazione a San Siro del concept della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici invernali del 2026. "Io sono uno di quelli che sostengono che tanto in questi casi la soluzione ideale non c'è. E' semplicissimo: bisognava consentire alla città di avere un impianto moderno per gli Europei del 2032. Noi per fortuna siamo completamente estranei a questa partita, ma siamo spettatori interessati per qualunque cosa avvenga o fosse venuta dopo il 6 febbraio del 2026", ha aggiunto. "Penso che oggettivamente sia stata la scelta migliore, qualcuno la può definire la meno peggio, però penso sia la scelta migliore. E lo dico conoscendo molto bene la realtà internazionale, perché questo è un dato di fatto", ha concluso Malagò.