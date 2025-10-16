Logo SportMediaset
In evidenza
Calcio

Bologna, ai box solo Immobile

16 Ott 2025 - 20:05

A tre giorni dalla ripresa del campionato in programma domenica a Cagliari, il Bologna ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina a Casteldebole. Italiano ha recuperato quasi tutti gli effettivi. Rientrato in gruppo Sulemana, che era rimasto vittima di un infortunio al ginocchio nella sosta nazionali di settembre con il Ghana, ai box resta il solo Immobile, che potrebbe rientrare tra una settimana in vista della trasferta di Firenze. Intanto dagli impegni con le nazionali oggi sono rientrati in gruppo Nicolò Cambiaghi, Torbjorn Heggem e Riccardo Orsolini, dopo che nei giorni scorsi si erano già riaggregati Freuler, Vitik, Skorupski, Ferguson, Holm, Moro e Pessina. All'appello manca il solo Lucumi, che entro sera sbarcherà in città dopo gli impegni con la Colombia e riprenderà ad allenarsi domani, a due giorni dalla trasferta in Sardegna: Italiano valuterà se puntare sul colombiano dal primo minuto o se dare spazio a Casale e uno tra Vitik ed Heggem, tenuto conto che giovedì i rossoblù saranno impegnati in trasferta a Bucarest in Europa League.

Asllani senza rimpanti

Video lega del filo d'oro

“Spazio ai sogni”: la Serie A con la Lega del Filo d’Oro

DICH JURIC OTO MEDIA DAY DICH

Juric: "Scudetto? Vogliamo essere competitivi. In classifica ci manca qualche punto"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

DICH SAMARDZIC MEDIADAY ATALANTA DICH

Samardzic: "Vogliamo esserci da protagonisti in ogni competizione"

Skriniar e Icardi

Skriniar e Icardi chiamano la Serie A

I ragazzi azzurri del '99

I ragazzi azzurri del '99 fanno la fortuna di Gattuso

Nico Paz sfida la Juve

Uno spauracchio per Tudor: Nico Paz sfida la Juve

Domenica Como-Juventus

La Juve a Como per provare a guarire dal mal di pareggio

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

Sabato Torino-Napoli

Conte a Torino per non perdere la testa

Pioli was on fire

Pioli 'was on fire': il ritorno a San Siro

Milan, emergenza vera

Milan, quanti infortuni! Preoccupano Rabiot e Pulisic

Chivu aggiusta la difesa

Chivu aggiusta la difesa: l'Inter ha ritrovato solidità

Si riparte da Gasp-Chivu

Si riparte da Gasp-Chivu: lo strano incrocio romano

Asllani senza rimpanti

Infinito Luka Modric

Milan, infinito Luka Modric

SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

DICH GATTUSO POST ITALIA-ISRAELE 14/10 DICH

Italia, Gattuso: "La squadra ha fatto buone cose"

SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

MCH MODDRIC AL VISMARA 14/10 MCH

Modric in visita ai ragazzi del settore giovanile del Milan: che festa!

Verona, buone notizie per Zanetti: recuperato Harroui
Pisa, ufficializzata l'impresa per il nuovo centro sportivo
Giroud: "Fortunato ad aver giocato nel Milan"
Sassuolo, torna Berardi per la sfida contro il Lecce
Bologna, ai box solo Immobile