Inter, Chivu ritrova i nazionali e attende ora solo Lautaro

Giornata di rientri a casa per l'Inter di Cristian Chivu che dopo aver riaccolto i due olandesi Dumfries e De Vrij, Calhanoglu e Zielinski, ha ritrovato oggi anche il resto della squadra, eccezion fatta per capitan Lautaro. L'ultimo dei rientranti alla Pinetina è stato Marcus Thuram. L'attaccante francese, reduce dal rigore procurato alla sua Francia, è tornato ad Appiano nel primo pomeriggio, con il gruppo già in campo per allenarsi in vista del derby d'Italia con la Juve di sabato pomeriggio. Oltre a Thuram si sono rivisti oggi anche gli italiani reduci dalla doppia vittoria con Estonia e Israele, e Manuel Akanji al suo esordio nel centro sportivo nerazzurro. Lautaro Martinez, che questa notte si è fatto fermare dall'Ecuador con la sua Argentina, invece dovrebbe rientrare tra nel tardo pomeriggio di domani.