Spalletti, tra Nazionale e clamorosi ritorni: "Balotelli? Non chiudiamo le porte a nessuno. Su Totti..."

Infine, Spalletti non poteva non dire la sua su due grandi temi di attualità: il Pallone d'Oro che verrà assegnato oggi e il possibile ritorno in campo di Totti. Sul vincitore del massimo riconoscimento a livello individuale, il ct ha dato un nome un po' a sorpresa: "Per me Kross, gli altri non li dico". E sull'ex capitano della Roma: "Francesco è stato talmente estroso nel giocare palla per i compagni che questo estro potrebbe portarlo anche a fare questa scelta".