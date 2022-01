Spalletti: "Il mio virus è il Napoli e da questo non voglio guarire: squadra esemplare" 

Tornato negativo e subito in panchina a guidare il suo Napoli, ancora in grossa emergenza ma bravo - come a Torino con la Juve - ad andare oltre le difficoltà e capace di tornare al successo al Maradona: da qui tutta la soddisfazione di Luciano Spalletti. Soddisfazione che il tecnico azzurro non ha certo nascosto nel post-partita: "Io sto bene, sono sempre stato bene. Non mi interessa niente del Covid, il mio virus è il Napoli dal quale non voglio guarire. Ce ne sono successe tante e la squadra ha reagito con forza, cosa non facile. Oggi i ragazzi hanno avuto un atteggiamento esemplare. Arriviamo da un momento particolare, soprattutto in casa abbiamo lasciato tanta roba dietro. Ora recuperare punti è dura e non possiamo fallire, per cui bisogna vincere le partite. Il gol di Petagna è stato liberatorio".