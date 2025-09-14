Logo SportMediaset
Calcio

Sospesi 12 turni stop a Bruno Henrique del Flamengo

14 Set 2025 - 11:31

La giustizia sportiva brasiliana ha sospeso la squalifica di 12 partite inflitta dieci giorni fa all'attaccante Bruno Henrique, stella del Flamengo, accusato di aver favorito amici e familiari nelle scommesse online. Lo ha annunciato il club di Rio, informando che la Corte superiore "ha accolto la richiesta di sospensione" della sanzione fino all'esame del ricorso". Bruno Henrique, 34 anni, potrà quindi giocare le prossime partite col Flamengo, capolista del campionato e impegnato anche nella Coppa Libertadores. Il giocatore sta però affrontando anche un procedimento penale per la vicenda, che potrebbe costargli il carcere. Secondo l'inchiesta, il fratello, la cognata e la cugina del giocatore avevano aperto un conto su un sito di scommesse online alla vigilia di un partita contro il Santos del novembre 2023, puntando proprio sull'ammonizione dell'attaccante. L'ex giocatore del Wolfsburg ricevette un cartellino giallo per un fallo, poi un secondo avvertimento per insulti all'arbitro, che portò alla sua espulsione. 

