Sindaco Dimaro: "Per ritiro Napoli campi sportivi raddoppiano"

L'organizzazione sta lavorando a pieno regime". Lo ha detto Marco Panciera, neo sindaco di Dimaro-Folgarida, in relazione al ritiro del Napoli in programma per il 14esimo anno dal 17 al 27 luglio. "Siamo contenti di poter nuovamente proporre ai tifosi del Napoli undici giorni di soggiorno in val di Sole per assistere agli allenamenti dei propri beniamini e contestualmente per godere di una vacanza alla scoperta del nostro territorio - ha aggiunto il presidente di Apt val di Sole, Luciano Rizzi -. Una realtà ricca di un patrimonio ambientale gioielli unici: le Dolomiti patrimonio Unesco, i ghiacciai perenni, le acque termali, i fiumi ideali per la pratica di attività sportive e le due valli laterali di Peio e di Rabbi. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l'offerta gastronomica e l'articolata ricettività. E momenti di relax e di divertimento in quello che è sempre più considerato un paradiso delle attività outdoor: dalla Mtb al rafting, dalle passeggiate alle escursioni in quota".