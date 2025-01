Simeone attacca il Real per i presunti favori arbitrali: “Vanno avanti da 100 anni”

Diego Simeone, in conferenza stampa, lancia una stoccata velenosa al Real Madrid, travolto dalle polemiche arbitrali in Coppa del Re per i presunti favori arbitrali contro il Celta Vigo: "Non ho visto la partita di ieri, ma mi hanno detto che ci sono stati episodi come quelli che vanno avanti da 100 anni, non so cosa ti sorprenda". E al giornalista che gli ha chiesto se si può competere con questi presupposti, l'allenatore dell'Atletico Madrid dà una risposta molto netta: "Sì, perché tutti hanno gareggiato per 100 anni e continuano a farlo, certo che puoi".