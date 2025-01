Trapani, che bufera: esonerato Capuano per giusta causa. La nota: "Gravi offese al gruppo squadra"

Successivamente, sul proprio profilo social, Antonini ha rincarato la dose: "Poi parlerò e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini - si legge in un tweet pubblicato su X -. Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale. Mai sentito in vita mia e in poche settimane quello che mi hanno raccontato in questi ultimi giorni giocatori e intero staff". Solo pochi mesi fa, precisamente a ottobre, Capuano aveva lasciato la panchina del Foggia sempre per dei problemi con lo spogliatoio a pochi mesi dall'arrivo in panchina.