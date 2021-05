Il Monza motiva i suoi giocatori: "Crediamoci"

"Crediamoci". Questa la scritta che i giocatori del Monza hanno trovato appesa su ogni armadietto quando sono entrati nello spogliatoio stamattina dopo la pesante sconfitta contro il Cittadella (3-0) nell'andata della semifinale dei playoff per conquistare la promozione. Ora la squadra di Brocchi è chiamata all'impresa giovedì in casa quando per accedere in finale dovrà vincere con tre gol di scarto.