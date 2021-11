Venezia, la vittoria della sportività: "Il gioco dell'Inter di Inzaghi è mozzafiato"

Un gesto di grande sportività quello del Venezia dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter. Con un tweet sul proprio account ufficiale il club lagunare ha infatti fatto i complimenti alla squadra nerazzurra, riconoscendone i meriti: "Il gioco dell'Inter di Inzaghi è mozzafiato, non possiamo che rendere onore al merito. Ma abbiamo lottato con le unghie e con i denti per 90' - ha aggiunto -. C'è di che essere fieri: ci sono le basi per migliorare la nostra giovane squadra". “Grazie mille e in bocca al lupo per la stagione”, la risposta dell'Inter. "Inter di un'altra categoria - ha detto il tecnico del Venezia Paolo Zanetti nel post gara - Se la gioca per lo Scudetto con Milan e Napoli, impressionano perché abbinano qualità a fisicità e poi hanno anche un allenatore veramente bravo".