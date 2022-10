Un sabato da scudetto: Napoli per l'allungo, Inter-Roma già decisiva e il Milan non può sbagliare

Torna il campionato e si parte subito col botto. Un sabato da scudetto con le big in campo. Si parte con Napoli-Torino alle 15 con gli azzurri che cercheranno l'allungo in vetta alla classifica sull'Atalanta. Tre punti per passare una notte da soli al comando. Poi il big match Inter-Roma alle 18, gara già da dentro o fuori. I giallorossi sono a quota 13 punti, a -4 dalla vetta, mentre i nerazzurri sono fermi a 12. Vietato sbagliare così come per il Milan che alle 20:45 scenderà in campo a Empoli. Rossoneri che vogliono ripartire dopo il ko contro la formazione di Spalletti e dovranno fare a meno degli infortunati Maignan e Theo Hernandez.