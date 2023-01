Scontri ultras sull'A1, verso lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli

I PROVVEDIMENTI

Il Viminale orientato a scegliere il pugno duro dopo le violenze di domenica 8 gennaio

Autostrada A1, scontri tra ultras di Napoli e Roma: un ferito













© ipp 1 di 8 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Sarebbe questa la strada che ha intenzione di seguire il ministero degli Interni dopo gli scontri tra ultras che hanno paralizzato l'autostrada A1 lo scorso 8 gennaio. Il ministro Piantedosi sembra dunque orientato a usare il pugno duro, come d'altronde emerso dalle sue parole al termine del vertice con i presidenti di Figc e Serie A, Gravina e Casini e col ministro dello Sport, Abodi. Non dovrebbe esserci alcun provvedimento restrittivo, invece, in vista del big match di venerdì sera Napoli-Juventus.

Casini aveva anticipato che il Viminale era intenzionato ad adottare misure di prevenzione "ancora più stringenti di quelle attuali" e lo stesso Piantedosi aveva manifestato l'intenzione di raccomandare la "massima serietà". I provvedimenti restrittivi verranno in ogni caso attuati con le leggi già in vigore e non è previsto alcun nuovo intervento normativo.