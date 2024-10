Tutto in una notte: Roma e Inter si giocano molto in una sfida da brividi

La Roma, dopo aver provato in settimana la difesa a quattro, potrebbe restare nel suo abito classico, un 3-4-2-1 con Celik e Zalewski chiamati a un super lavoro per cercare di chiudere gli spazi esterni, aiutati da Mancini e Angelino, che dovranno soprattutto dedicarsi alla marcatura della coppia d'attacco nerazzurra, insieme a Ndicka. Centrocampo muscolare, con Cristante e Koné, aiutati in fase difensiva dai rientri di Pellegrini per non andare in inferiorità numerica in un reparto fondamentale. L'altro trequartista, alle spalle di Dovbik, è Dybala che Juric si augura possa essere nella sua versione migliore. Senza la vera "Joya", anche con Baldanzi e Soulé come alternative, è difficile immaginare una Roma davvero dominante.